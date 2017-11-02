Коциянчич: коллективные наказания за допинг неадекватны и аморальны

Исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Коциянчич заявил, что в борьбе с допингом применять коллективные санкции нельзя.

«В борьбе с допингом очень важна нулевая терпимость. Мы должны наказать всех нарушителей, чья вина будет доказана. Однако нам нужно быть аккуратными с наказаниями, так как санкции не могут быть коллективными. Такие наказания неадекватны, аморальны и направлены против основополагающих принципов закона», — приводит слова Коциянчича Inside the Games.

Накануне МОК принял решение пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014 в Сочи за нарушения антидопинговых правил.