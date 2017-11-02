Алыпов: решение по Легкову и Белову стало шоком. Думаю, дальше будет только хуже

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года российский лыжник Иван Алыпов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета пожизненно отстранить Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014 в Сочи.

«Такое решение стало шоком. Но сказать, что оно было громом среди ясного неба и его невозможно было предугадать, нельзя. Думаю, мы были готовы к такому повороту событий. Считаю, что дальше будет только хуже. Всё идёт к тому, что нашу команду постараются отстранить от Олимпийских игр. Сейчас всё должно прийти к логическому завершению. Целью людей, принимавших это решение, было лишение нас олимпийских медалей, результатов и дальнейшего участия в Олимпиадах.

В принципе невозможно, нереально, чтобы они были каким-то образом к этому причастны. Моё личное мнение – что они, наверное, в какой-то мере пострадали из-за системы. Могу предположить, что какая-то система была, но спортсмены не знали о ней. Какие бы подковёрные игры ни были, я на 100% уверен в ребятах.

Я считаю, что к ответу надо призывать господина Родченкова. Его на Западе преподносят как героя. Но человек был связан контрактом с международной организацией, должен нести ответственность и соблюдать все правила при транспортировке, вскрытии проб. Если он допустил такое, что агенты ФСБ, КГБ или каких-то межгалактических организаций вскрывали эти пробирки, то виноват в этом руководитель организации", — цитирует Алыпова «Р-Спорт».