Услугина: книжки я читаю в основном медицинские

Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала о подготовке к сезону на сбору в Тюмени и о своих предпочтениях в литературе.

«Мы потихоньку движемся к тому моменту, когда уже будем выходить на стартовую скорость. В каждом цикле мы добавляем в скорости, проделываем специальную работу. Старты уже не за горами, нужно быть готовыми.

Книжки я читаю в основном медицинские. Может, это немного странно, но я увлекаюсь этим, люблю публикации разных докторов», – рассказала Услугина в интервью «Тюменской арене».