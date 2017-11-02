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175 лет назад 2016
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Виролайнен: подготовка идёт по плану, но настроение портит погода

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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен рассказала о ходе подготовки к сезону на сборе в Тюмени. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона она заняла 54-е место.

«Всё идёт по плану, но настроение портит погода. В Тюмени немного слякотно и дождливо. Несколько дней было комфортно, много снега, а теперь погода подпортила настроение. В остальном же подготовка проходит без срывов.

Свободного времени уже не так много, но я успеваю почитать, заполнить тренировочный дневник, поговорить с сыном и родными», – рассказала Виролайнен в интервью «Тюменской арене».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Дарья Виролайнен
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