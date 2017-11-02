Трёхкратный призёр ОИ Стадник выступит на Кубке Алроса по борьбе

11-12 ноября в московском спорткомплексе «Крылатское» пройдёт международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе Кубок европейских наций — Кубок Алроса. Официальный сайт ФСБР опубликовал состав женской сборной Азербайджана на эти соревнования. В частности, в Москве выступит призёр трёх Олимпийских игр, чемпионка мира—2009, шестикратная чемпионка Европы Мария Стадник.



Женская борьба. Кубок европейских наций — Кубок Алроса. Состав сборной Азербайджана

До 48 кг — Мария Стадник, Туркан Насирова.

До 55 кг — Солмаз Хашимзаде.

До 58 кг — Алёна Колесник.

До 60 кг — Татьяна Омельченко.

До 63 кг — Эльмира Гамбарова.

До 69 кг — Элис Манолова.

До 75 кг — Гозаль Зутова.

Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате».