Гол Антошкина спас «Тюмень» от поражения в матче с «Норильским никелем»

«Тюмень» ушла от поражения на последних секундах первого матча шестого тура чемпионата России по мини-футболу с «Норильским никелем». Гол Артёма Антошкина позволил команде Игоря Путилова сравнять счёт и завершить встречу вничью 3:3. В пятницу, 3 ноября, эти клубы сыграют между собой вновь.

На данный момент «Тюмень» занимает третье место в турнирной таблице, а «Норильский никель» располагается на шестой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Первый матч



«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 3:3 (1:1)

Голы: Коцич, 22 (0:1), Сергеев, 24 (1:1), Пономарёв, 37 (2:1), Костыгин, 44 (3:1, 10м), Коцич, 46 (3:2), Антошкин, 50 (3:3).