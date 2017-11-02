Сборная Португалии в серии пенальти победила Египет и вышла в плей-офф

Сборная Португалии в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае в серии послематчевых пенальти взяла верх над египтянами. Европейцы выиграли первый период со счётом 5:1, однако африканские «пляжники» смогли отыграться и даже выйти вперёд. В концовке основного времени Джордан перевёл встречу в овертайм, а в серии пенальти точнее оказались португальцы.

Этот успех позволил сборной Португалии выйти в плей-офф со второго места в группе. В полуфинале подопечные Марио Наркизо сыграют либо с россиянами, либо с иранцами.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа А. Третий тур

Египет — Португалия — 6:6 ОТ (1:5, 2:0, 3:1, 0:0, по пен. 1:3).