15 голов помогли Бразилии разгромить ОАЭ на Межконтинентальном кубке

Сборная Бразилии в заключительном матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае в квартете А разгромила команду ОАЭ со счётом 15:4. Южноамериканцы установили новый рекорд результативности одной команды в матче этого турнира. По четыре гола забили Бруно Шавьер и Лукас.

Бразильцы, досрочно гарантировавшие себе первое место в группе А, в полуфинале сыграют либо с россиянами, либо с иранцами.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа А. Третий тур



ОАЭ — Бразилия — 4:15 (2:5, 1:5, 1:5).