Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

15 голов помогли Бразилии разгромить ОАЭ на Межконтинентальном кубке

Другие

Сборная Бразилии в заключительном матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае в квартете А разгромила команду ОАЭ со счётом 15:4. Южноамериканцы установили новый рекорд результативности одной команды в матче этого турнира. По четыре гола забили Бруно Шавьер и Лукас.

Бразильцы, досрочно гарантировавшие себе первое место в группе А, в полуфинале сыграют либо с россиянами, либо с иранцами.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ
Группа А. Третий тур

ОАЭ — Бразилия — 4:15 (2:5, 1:5, 1:5).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент