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175 лет назад 2016
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Легков и Белов подали в CAS апелляцию на решение МОК

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Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, отстранённые Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах с аннулированием результатов Игр-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Об этом рассказал адвокат спортсменов — Кристоф Вишеманн.

«Как и обещал, апелляция только что подана», — приводит слова Вишеманна ТАСС.

В среду, 1 ноября, на основании расследования комиссии Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.

Заслуженный скандал. Легкова и Белова изгнали пожизненно
Следующий шаг — отстранение от Олимпиады всей сборной России?
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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