Легков и Белов подали в CAS апелляцию на решение МОК

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, отстранённые Международным олимпийским комитетом от участия в Олимпиадах с аннулированием результатов Игр-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил, подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Об этом рассказал адвокат спортсменов — Кристоф Вишеманн.

«Как и обещал, апелляция только что подана», — приводит слова Вишеманна ТАСС.

В среду, 1 ноября, на основании расследования комиссии Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов. Их результаты на Олимпиаде в Сочи были аннулированы.