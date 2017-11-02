Видеоинтервью Лихачёва после победы над иранцами

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился эмоциями от победы над иранцами со счётом 4:3 в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае.

«У нас всегда получаются с Ираном такие матчи: то овертайм, то серия пенальти. В общем, сегодняшняя встреча ничем не отличалась от предыдущих в этом плане. Положительный момент — наша победа, но, конечно, очень обидно, ведя 3:0, не выиграть в основное время. У нас всё для этого было, ребята хорошо передвигались, выполняли установку. Но, наверное, первый пропущенный гол немного выбил команду из колеи. Тем не менее ребята — молодцы, сумели перетерпеть и забить очень важный гол в овертайме», — сказал Михаил Лихачёв.

Посмотреть видеоинтервью Михаила Лихачёва полностью можно в YouТube Beachsoccerrussia.