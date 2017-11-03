Юрист: решение по Легкову и Белову противоречит Олимпийской хартии

Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, почему Международный олимпийский комитет на основании выводов комиссии Дениса Освальда принял решение о пожизненном отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Играх.

«Я был очень сильной удивлён вердиктом МОК, поскольку запрет на участие во всех последующих Играх является явным нарушением существующих положений Олимпийской хартии. На мой взгляд, это явная попытка Международного олимпийского комитета в третий раз наступить на одни и те же грабли — то есть ввести правило о том, что кто-либо, когда-либо уличённый, отбывший наказание или каким-то образом замешанный в допинговых скандалах, не должен принимать участие в следующих Играх.



По версии МОК вина лыжников заключается в том, что они получили незаконные, по мнению организации, преимущества перед другими спортсменами. Их пробы, предположительно, были загрязнены запрещёнными веществами или якобы были подменены чистыми пробами», — приводит слова Пацева «RT на русском».