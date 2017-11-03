Юниорская сборная России по мини-футболу разгромила Азербайджан со счётом 20:0

Юниорская сборная России по мини-футболу среди игроков не старше 17 лет разгромила команду Азербайджана со счётом 20:0 в матче отборочного турнира юношеских Олимпийских игр 2018 года, который проходит в Словакии. Шесть голов забил Данил Карпюк, покер оформил Данил Самусенко, по хет-трику совершили Павел Карпов и Илья Шамис.

Россияне одержали вторую победу кряду. В субботу, 4 ноября, российская команда поспорит со словацкими футболистами за победу в группе и путёвку на юношеские Олимпийские игры-2018.