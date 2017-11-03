«СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» одержали победы на старте ЧР по хоккею с мячом

2 ноября стартовал чемпионат России по хоккею с мячом. В первом матче кировская «Родина» уступила чемпиону России хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счётом 1:4. Во второй игре иркутский клуб «Байкал-Энергия» победил «Старт» из Нижнего Новгорода со счётом 6:2.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Родина» (Киров) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 1:4 (1:2).

Голы: Ишкельдин, 5 (0:1); Ишкельдин, 8 (0:2); Гришин, 9 (1:2); Ишкельдин, 53 (1:3); Ничков, 60 (1:4).



«Старт» (Нижний Новгород) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:6 (1:5).

Голы: Н. Иванов, 13 (0:1); Котков, 23 (1:1); Исмагилов, 28 (1:2); Н. Иванов, 30 (1:3); Шевцов, 38 (1:4); Шевцов, 42 (1:5); Шевцов, 69 (1:6); В. Иванов, 77 (2:6).