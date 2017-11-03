Новикова и Сабирова — третьи среди женских экипажей в финале КЕ в классе «29-й»

На озере Гарда прошла регата финала Кубка Европы по парусному спорту в классе «29-й», в которой приняли участие 119 экипажей.

В «золотой флот» вошли российские экипажи Дмитрий Лаздин/Дмитрий Арасланов, Зоя Новикова/Диана Сабирова, Василий Андреев/Леонид Пушев и Даниил Усачёв/Владимир Логинов. Лучшие из россиян, Лаздин и Арасланов, заняли 10-е место.

Новикова и Сабирова в общем зачёте стали 16-ми, а в зачёте женских экипажей — третьими, сообщает официальный сайт ВФПС.

Победу одержали французы Тео Ревиль и Готье Гуэвель.