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175 лет назад 2016
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Новикова и Сабирова — третьи среди женских экипажей в финале КЕ в классе «29-й»

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На озере Гарда прошла регата финала Кубка Европы по парусному спорту в классе «29-й», в которой приняли участие 119 экипажей.

В «золотой флот» вошли российские экипажи Дмитрий Лаздин/Дмитрий Арасланов, Зоя Новикова/Диана Сабирова, Василий Андреев/Леонид Пушев и Даниил Усачёв/Владимир Логинов. Лучшие из россиян, Лаздин и Арасланов, заняли 10-е место.

Новикова и Сабирова в общем зачёте стали 16-ми, а в зачёте женских экипажей — третьими, сообщает официальный сайт ВФПС.

Победу одержали французы Тео Ревиль и Готье Гуэвель.

Источник: Всероссийская федерация парусного спорта Сообщить об ошибке
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