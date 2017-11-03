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175 лет назад 2016
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Бейсбольный тренер осуждён на пять лет за контрабанду игроков из Кубы в США

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Бейсбольный тренер Хулио Эстрада и агент Бартоло Эрнандес приговорены к пяти и четырём годам лишения свободы соответственно за пособничество в организации контрабанды кубинских игроков в США, сообщает AP.

Они признаны виновными в проведении нелегальных операций по перевозке игроков в обмен на сокращение бейсбольных контрактов.

В частности, в списке бейсболистов, которые воспользовались услугами Эстрады и Эрнандеса, были Хосе Абреу из «Чикаго Уайт Сокс», Адени Хечаваррия из «Тампа-Бэй» и Леонис Мартин из «Чикаго Кабс».

Источник: Associated Press Сообщить об ошибке
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