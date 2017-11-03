Число россиян, по которым идёт расследование по ОИ-2014, возросло до 35 человек

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда 6 ноября проведёт слушания по делам российских конькобежцев, бобслеистов и скелетонистов. Дела биатлонистов будут рассмотрены 13, 20 и 22 ноября. Комиссия Освальда занимается перепроверкой проб российских спортсменов с Игр 2014 года в Сочи. Общее число российских спортсменов, по которым идёт расследование, возросло с 28 до 35.

«Следующими будут рассматриваться дела бобслеистов и скелетонистов, причём бобслеистов, которые уже закончили карьеру и не претендуют на поездку в Пхёнчхан. Слушания пройдут 6 ноября. В этот день также будут рассматривать дела конькобежцев, причём именно тех, кто претендует сейчас на участие в Играх. Дела биатлонистов будут рассматриваться 13, 20 и 22 ноября. Этот график пока предварительный.

На сегодняшний день расследуются дела порядка 35 человек – то есть это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, — 28. И это ещё не конец. Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтёт нужным. Присутствие спортсменов по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют», — сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.