Жуков: россияне под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 выступать не будут

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение МОК пожизненно отстранить их от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014 в Сочи, а также заявил, что сборная РФ на Олимпиаде-2018 выступать под нейтральным флагом не будет.

«Легков и Белов идут в CAS, и я думаю, это правильное решение. Мне кажется, у них очень хорошие шансы получить решение суда, которое отменяет эту пожизненную дисквалификацию. Надо только добиться, чтобы рассмотрение прошло как можно скорее, чтобы слушание в CAS не затягивалось, это очень важно. Мы оказывали и дальше будем оказывать полную поддержку всем нашим спортсменам, которые принимают участие в слушаниях.

Позиция однозначная у всех – россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается", — цитирует Жукова «Р-Спорт».