Слепцова назначена советником губернатора ХМАО-Югры

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, чемпионка мира 2009 года российская биатлонистка Светлана Слепцова, принявшая решение завершить карьеру в связи с беременностью, назначена советником главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой и будет курировать вопросы, касающиеся спорта, сообщают «Аргументы и факты — Югра» со ссылкой на источник в департаменте общественных и внешних связей региона.

На чемпионате мира 2017 года по летнему биатлону в Чайковском Светлана сначала завоевала золотую медаль в смешанной эстафете, а затем выиграла спринт и гонку преследования.