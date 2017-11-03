Слепцова: я даже не колебалась, принимая решение стать советником губернатора

Олимпийская чемпионка российская биатлонистка Светлана Слепцова, в сентябре завершившая карьеру в связи с беременностью, прокомментировала своё назначение на пост советника по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой.

«Я уже получила первые задания, начала по ним работать, но пока ещё слишком рано говорить о чём-то конкретном. Меня многие спрашивают, почему я дала согласие на то, чтобы уйти из спорта в совершенно незнакомую для себя область. Но я даже не колебалась, принимая это решение. Наталья Владимировна всегда очень меня поддерживала в период спортивных выступлений, и я очень благодарна ей за доверие.

Мне нравится принимать новые вызовы, нравится добиваться результата, считаю, что умею это делать. Надеюсь, что это поможет и сейчас", — цитирует Слепцову «Р-Спорт».