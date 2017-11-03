Журова: если Медведеву лишить Олимпиады, разве это будет справедливо?

Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что считает допустимым вариантом для российских спортсменов выступление под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018, а также оценила ситуацию с возможным недопуском всей сборной РФ на Игры.

«На чемпионате мира выступление под нейтральным флагом ещё может быть, но не на Олимпиаде. Если кто-то индивидуально захочет выступить под нейтральным флагом, то да. Но я не думаю, что такие спортсмены будут.

Многие спортсмены, которые сейчас выступают, вообще никакого отношения к Сочи не имеют. Например Женя Медведева. Она чистая, светлая, замечательная. Если её лишить Олимпиады, разве это будет справедливо, будет справедливо, если болельщики на Олимпиаде её не увидят? Опять не будет сильнейших российских спортсменов? Ну что ж, пусть иностранцы радуются, что выиграют не у сильнейших.

Изменилась политическая ситуация: изменилось там, изменилось здесь. Если бы общая политическая ситуация была более спокойной, то все наши спортсмены выступали бы на Олимпиаде. Это такое общее информационное ведение борьбы с Россией, очень сильное на самом деле", — цитирует Журову «Р-Спорт».