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Радионова — третья после короткой программы на этапе Гран-при в Пекине

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В Пекине (Китай) продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночниц лидирует канадка Габриэлла Далмен. Второе место занимает японка Вакаба Хигути. Лучшая из россиянок, Елена Радионова, располагается на третьей позиции.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин
Женщины. Короткая прогорамма
1. Габриэлла Далмен (Канада) – 70,65.
2. Вакаба Хигути (Япония) – 70,53.
3. Елена Радионова (Россия) – 70,48.
4. Алина Загитова (Россия) – 69,44.
5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 67,10.

Гран-при-2017/18. Женщины. Короткая программа
03 ноября 2017 года, пятница. 12:10 МСК
1 Габриэлла ДалменКанада 70.65
2 Вакаба ХигутиЯпония 70.53
3 Елена РадионоваРоссия 70.48
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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