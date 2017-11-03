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175 лет назад 2016
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Морозова и Червякова вышли в 1/4 финала турнира золотой серии по бадминтону

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В Саарбрюккене (Германия) проходит международный турнир по бадминтону золотой серии Гран-при Bitburger Badminton Open 2017. Россиянки Ольга Морозова и Анастасия Червякова вышли в четвертьфинал, обыграв хозяек соревнований Лару Кеплайн и Иоганну Голисцевски со счётом 2:1 (14:21, 21:8, 21:17).

В четвертьфинал соревнований смешанных пар пробились россияне Виталий Дуркин и Нина Вислова, в двух сетах обыгравшие дуэты Тан/Сюй (Китай) и Табелин/Сейнен (Нидерланды).

Турнир в Саарбрюккене завершится 5 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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