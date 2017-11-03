Французские власти обвинили Фредерикса в коррупции при выборах столицы ОИ-2016

Французские власти обвинили Фрэнки Фредерикса из Намибии в пассивной коррупции и отмывании денег на выборах столицы летних Олимпийских игр 2016 года, сообщает AFP. Ранее власти усомнились в законности выплат, полученных компанией Фредерикса от компании сына экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Папы Массаты Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до выборов столицы Олимпиады-2016. В итоге право проведения игр получил Рио-де-Жанейро.

В июле четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр и чемпион мира в беге на 200 метров намибийский спринтер Фредерикс был временно отстранён от исполнения своих обязанностей в совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а до этого он покинул пост главы оценочной комиссии Международного олимпийского комитета по Играм 2024 года и вышел из рабочей группы IAAF по восстановлению членства ВФЛА.