Коляда лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Пекине

В Пекине (Китай) продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидирует россиянин Михаил Коляда. На второй позиции располагается китаец Цзинь Боян, на третьей — испанец Хавьер Фернандес. Ещё один представитель России, Александр Петров, занимает девятое место.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Россия) — 103,13.

2. Цзинь Боян (Китай) — 93,89.

3. Хавьер Фернандес (Испания) — 90,57…

9. Александр Петров (Россия) — 68,58.

Коляда — первый в истории российский фигурист, набравший более 100 баллов в короткой программе.