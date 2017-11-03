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Коляда лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Пекине

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В Пекине (Китай) продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию. После короткой программы в соревнованиях одиночников лидирует россиянин Михаил Коляда. На второй позиции располагается китаец Цзинь Боян, на третьей — испанец Хавьер Фернандес. Ещё один представитель России, Александр Петров, занимает девятое место.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) — 103,13.
2. Цзинь Боян (Китай) — 93,89.
3. Хавьер Фернандес (Испания) — 90,57…
9. Александр Петров (Россия) — 68,58.

Коляда — первый в истории российский фигурист, набравший более 100 баллов в короткой программе.

Гран-при-2017/18. Мужчины. Короткая программа
03 ноября 2017 года, пятница. 14:05 МСК
1 Михаил КолядаРоссия 103.13
2 Цзинь БоянКитай 93.89
3 Хавьер ФернандесИспания 90.57
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Петров - фигурист Михаил Коляда
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