Мамиашвили: в Минспорте обсудим объединение усилий при подготовке борцов к ОИ

Президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили рассказал о темах, которые будут затронуты на предстоящем 9 ноября совещании под руководством министра спорта РФ Павла Колобкова.

«Совещание будет посвящено инвентаризации вида спорта и попытке найти максимально приемлемую координацию в перспективе развития борьбы и подготовке к Олимпиаде-2020. Наш вид спорта медалеёмкий, и каждый четвёртый участник Олимпиады получает медаль. Наш форпост, базовый фундамент и поставщик спортсменов в сборные России — это территории. И нам надо искать возможности поддержать друг друга, чтобы в итоге на Олимпийских играх была представлена боеспособная команда.

Будет проведён разговор с участием представителей территорий, которые исторически так или иначе связаны с нашим видом спорта. И в этих вопросах, конечно, мы очень рассчитываем на регионы. Без объединения усилий и чёткого понимания концепции развития спортивной борьбы нам сегодня будет очень сложно доминировать в мире. Потому что конкуренция усилилась в разы и спорт стал крайне политизированным", — цитирует Мамиашвили «Р-Спорт».