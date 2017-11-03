Египтяне одолели мексиканцев в матче за 5-8-е места на Межконтинентальном кубке

В Дубае продолжается Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. В матче турнира за пятое-восьмое место сборная Египта в дополнительное время обыграла команду Мексики со счётом 6:5.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай. Турнир за пятое-восьмое места

Египет — Мексика — 6:5 (0:3, 3:1, 2:1). Дополнительное время — 1:0.

Голы: Гальярдо Родригес, 2 (0:1); Висскара Моралес, 5 (0:2); Мальдонао, 10 (0:3); Рашед Али, 17 (1:3); Абдельрахман Хассан, 17 (2:3); Анхель Давид Родригес, 21 (2:4); Абдельрахман Хассан, 24 (3:4); Мохамед Хассан, 31 (4:4); Висскара Моралес, 32 (4:5); Шаабан, 36 (5:5); Гамаль Хассан, 39 (6:5).

В матче за пятое место сборная Египта сыграет с победителем противостояния Парагвай — ОАЭ.