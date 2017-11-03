Федерация бобслея РФ: мы абсолютно уверены в невиновности своих спортсменов

6 ноября комиссия МОК под руководством Денниса Освальда рассмотрит дела российских бобслеистов и скелетонистов – участников Олимпийских игр в Сочи.

Российскую сторону представят президент Федерации бобслея России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков, генеральный секретарь ФБР Сергей Пархоменко и юристы, представляющие интересы атлетов. Действующие спортсмены, которые продолжают подготовку к сезону, ответят на вопросы по видеоконференции, сообщает официальный сайт федерации. Перед комиссией предстанут скелетонисты — чемпион Игр Александр Третьяков, призёр Игр Елена Никитина, Ольга Потылицина, Мария Орлова, а также закончившая карьеру пилот Ольга Стульнева.

«Федерация бобслея России уверена в абсолютной невиновности своих спортсменов. Мы надеемся, что высокая комиссия сохранит абсолютную объективность, будет свободна от влияний со стороны, примет решения, основываясь лишь на неопровержимых фактах, праве спортсменов на справедливость и беспристрастность. Наши спортсмены своей многолетней карьерой доказали, что способны одерживать победы честно и открыто, как это было и в Сочи», — говорится в сообщении.