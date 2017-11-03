ЧМ по пляжному футболу до 2024 года будет проходить под эгидой ФИФА

Пляжный футбол останется в структуре Международной федерации футбола (ФИФА) как минимум до 2024 года, сообщил вице-президент организации Жоан Куско.

«Изменения в руководстве ФИФА неизбежно приводят к пересмотру всех соревнований под эгидой организации, и пляжный футбол не является исключением. Наш спорт также подвергся тщательному анализу. Всегда есть те, кому что-то нравится, и те, кому нет. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил чемпионат мира на Багамах, и хорошая новость в том, что он полюбил нашу игру. Он высоко оценил не только зрелищную и развлекательную составляющую пляжного футбола, но и отметил огромный профессионализм игроков, тренеров, судей и всех, кто причастен к проведению соревнований.

Итогом саммита стало понимание того, что 135 стран — членов ФИФА поддерживают и развивают пляжный футбол. Столько же, сколько и футзал. На прошлой неделе в Калькутте прошло заседание совета ФИФА, на котором было объявлено, что пляжный футбол на 100% останется внутри ФИФА и будет частью программы ФИФА, рассчитанной на период с 2018 до 2024 года. Нам удалось подтвердить проведение чемпионата мира в 2019 году и каждые два года в дальнейшем. В октябре 2019 года в Сан-Диего пройдут первые Всемирные пляжные игры, на которых пляжный футбол будет одним из основных событий. Это всё приближает нас к попаданию в олимпийскую программу", — приводит слова Куско Beachsoccerrussia.