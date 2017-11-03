Китайские пары захватили лидерство на домашнем этапе Гран-при

Китайская пара Суй Вэньцзин / Хань Цун захватила лидерство в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию Cup of China, проходящем в Пекине. Второе место также занимают представители Китая Юй Сяоюй / Чжан Хао. На третьей позиции – итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе.

Российские пары не принимают участия в этом этапе Гран-при.

Фигурное катание. Этап Гран-при. Cup of China. Китай

Пары. Короткая программа

1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) – 80,14.

2. Юй Сяоюй / Чжан Хао (Китай) – 71,37.

3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 63,76.