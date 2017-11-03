Жена Легкова — о дисквалификации: сознание отказывается принимать происходящее

Жена российского лыжника Александра Легкова Татьяна высказала своё, человеческое мнение о дисквалификации мужа за нарушение антидопинговых правил и лишении его наград Олимпиады в Сочи.

«Два дня прошло с момента принятия решения, которого наша семья ждала 10 долгих месяцев.

До сих пор моё сознание вмещало полтора десятка лет жизни с Сашей, разочарования и радости, трудные периоды и фантастически счастливые моменты, простые будни и будущее, наполненное мечтами и добром, конечно.

А сейчас оно отказывается принимать происходящее. Это взгляд изнутри, наизнанку, смысл мне вновь перечислять доказательства спортивной чистоты Саши, как спортсмена. Все доказательства и его историю может изучить каждый интересующийся.

Хочется сказать о человеческом. Как будто за кухонным столом промозглой ноябрьской ночью глядя в глаза миру. Знаете, сколько рядовых радостей проходило мимо, сколько километров разделяло нас все эти годы, и как неидеальны мы были время от времени. Каким мощным и живительным в нём был спортивный дух, преодоления себя, соперников на лыжне, поражения и через боль и отчаяние вновь победы, сквозь слезы, сквозь стиснутые зубы, но всегда с честным открытым сердцем!

Меня поражала его патриотичность и острая ультимативность — ВСЁ НА КОН Олимпийского золота. В этом весь Саша. Если делать — то на максимум, дружить — на века, любить — всем сердцем, отдавая последнее.

Для нашей семьи он сын, внук, муж, папа, друг. Наша забота заключается в сохранении и умножении его сил, пусть даже это тарелка каши, которую он наперегонки съедает по утрам с Арсением.

Наш маленький мир, наши друзья и поддержка незнакомых, но таких близких нам по духу, кто чувствует и реально смотрит на всю ситуацию, всё это и будет базой для будущего.

Во Вселенной записана каждая наша мысль и поступок, вся карта жизни как на ладони перед теми, кто умеет видеть.

Благодарю каждого за поддержку и веру. Александр Легков — гордость. Александр Легков — Олимпийский Чемпион», — написала Татьяна Легкова на своей странице в «Инстаграм».

Фото доступно в «Инстаграме».