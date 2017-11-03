АНОК не поддержала призывы отстранить Россию от ОИ-2018

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), заседание которой проходило в Праге 2-3 ноября, приняла итоговую резолюцию, в которой, в частности, выразила отношение к призывам отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года до завершения расследований комиссий Международного олимпийского комитета.

«АНОК считает неприемлемыми публичные призывы к санкциям, пока не завершена работа двух комиссий и не запущены соответствующие правовые процедуры уполномоченными ведомствами в отношении отдельных спортсменов и организаций. Это включает, в частности, призывы к Всемирному антидопинговому агентству отстранить всех российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года, что было бы нарушением кодекса ВАДА. АНОК подчеркивает, что национальные антидопинговые агентства являются техническими структурами и не должны выступать с политическими заявлениями», — цитирует резолюцию АНОК Inside the Games.