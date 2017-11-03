«КПРФ» снова забил 5 мячей «Прогрессу» в ЧР по мини-футболу

Во втором матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «КПРФ» на своей площадке уверенно обыграл глазовский «Прогресс» со счётом 5:2. Дважды у хозяев отличился Паулиньо. Накануне первый матч тех же соперников также завершился победой хозяев – 5:0.

В другом матче игрового дня «Тюмень» в гостях обыграла «Норильский никель» со счётом 4:2. Накануне соперники сыграли вничью – 3:3.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур. Вторые матчи

«КПРФ» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 5:2 (4:0).

Голы: Оппер, 3 (а/г), Асадов, 16, Понкратов, 18, Паулиньо 22, 31 – Гуляйкин, 39, Овсянников, 45.

Первый матч – 5:0.

«Норильский никель» — «Тюмень» — 2:4 (0:2).

Голы: Сытин, 33, Фукин, 49 – Чухрий, 5, Антошкин, 18, Крыкун, 35, Соколов, 44.

Первый матч – 3:3.