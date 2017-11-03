Нагейкина: печально, что пробы спортсменов из других стран никому не интересны

Олимпийская чемпионка Игр-1988 по лыжным гонкам Светлана Нагейкина прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета дисквалифицировать россиян Александра Легкова и Евгения Белова за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Печально, что эта история коснулась только россиян, а пробы спортсменов из других стран никому не интересны. Хотя в той же Норвегии или США тоже хватает громких допинговых скандалов. Сочувствую ребятам. И если Легков, я так поняла, закончил карьеру, то Белов — молодой спортсмен, еще мог бы улучшить свои результаты. Теперь главное, чтобы от Олимпийских игр не отстранили всех наших лыжников. Ведь у нас очень много сильных ребят — в первую очередь двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Да и девушки постепенно подтягиваются», — приводят слова Нагейкиной «Известия».