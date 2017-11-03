Кавагути: надеялась, что мы всё равно будем кататься в этом сезоне

Двукратная чемпионка Европы в паре с Александром Смирновым Юко Кавагути сказала, что заявление об окончании спортивной карьеры стало полной неожиданностью.

«Я в отличной форме и очень хочу продолжать кататься и выступить на чемпионате России по фигурному катанию в 2018 году. Тем более что до него осталось три месяца. Да, из-за травмы я долго восстанавливалась, какое-то время каталась, не чувствуя ног. Но сейчас полностью восстановилась. В сентябре мне сказали, что нужно подписать заявление о выходе из российской сборной. Я подписала. Тем не менее представители федерации фигурного катания сказали, что двери для нас открыты и мы можем принять участие в чемпионате России – 2018. Я надеялась, что мы всё равно будем кататься в этом сезоне.

Почему Александр не хочет продолжать карьеру фигуриста? Он женат, ему надо кормить семью. Пробует себя в тренерской работе, и у него, видимо, нет сил заниматься катанием. Я всё прекрасно понимаю. Но что же мне делать? Другого партнёра в таком возрасте уже не найти. Саша для меня – лучший. А самым близким для меня человеком в России была и остаётся Тамара Николаевна. Она мне как мама. Причём в первую очередь. И только во вторую – тренер. Поэтому, когда она нас ругает, это особенно больно.

Пока я очень хочу кататься! Сейчас мы с Сашей готовимся к юбилейному шоу Евгения Плющенко. 5 ноября будем выступать в Ледовом дворце, готовим сюрприз. Потом у нас начнутся новогодние спектакли. Но всё это временно. В ледовых телешоу, в которых катаются фигуристы и актёры, участвовать не стану: мне страшно доверять себя непрофессионалу. А вот в каком-нибудь танцевальном проекте поучаствовала бы. Ведь в детстве я мечтала стать балериной, а не фигуристкой», — приводит слова Кавагути Metro.