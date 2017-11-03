Путин обещал поддержать проект создания в Крыму базы по высотным прыжкам в воду

Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку проекту создания в Крыму учебной базы по прыжкам в воду с экстремально большой высоты, сообщает «Интерфакс-Россия».

Об идее создания первой в мире стационарной базы по этому виду спорта главе государства рассказали на форуме «Сообщество» авторы проекта «Круглогодичные спортивно-туристические мероприятия в республике Крым».

Идеологи проекта попросили у президента административной поддержки, сообщив, что деньги на реализацию задуманного есть. Базу планируется разместить на скале Дива. Проект — победитель конкурса Общественной палаты РФ, информация о нем передана в администрацию президента.

Приняв приглашение посетить республику для ознакомления с работой проекта, Путин заметил, что прыгнет разве что с трёх метров. Участники встречи пообещали найти и такую высоту.