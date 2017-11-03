Романов: такого гола от кочки, как с Португалией, никогда раньше не видел

Футболист сборной России Кирилл Романов рассказал об обидном поражении от Португалии (2:3) в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

«Обидное – это правильное слово. Считаю, игра была в наших руках, но какие-то чудесные голы залетали, недоразумения. Тяжело, конечно, сейчас что-то анализировать. Главный итог – на табло, мы поиграли. Сейчас мы опустошены, но завтра надо вновь выходить и биться.

Изначально была установка играть в линию, но по ходу матча по указанию тренера мы перестроились. Игра была довольно мобильной, и мы старались создать как можно меньше пространства для их лидеров — братьев Мартинсов и Джордана. В целом, мы владели инициативой, но не реализовали свои моменты. Это и стало во многом причиной нашего поражения.

Как получается, что кочки играют против нас? Такой кочки, как была сегодня, я, наверное, никогда раньше не видел. Мяч метров с полутора улетел прямо в девятку – здесь вины вратаря точно нет. Может быть, стоило плотнее встречать вратаря, не дать ему ударить – сейчас трудно анализировать. Но удача опять сыграла против нас.

Чего команде не хватило в третьем периоде? Третьего гола. При счёте 2:1 у нас были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. Забили бы то, что было, довели бы игру до победного конца. Но мы пропустили курьёзный гол, после него собрались, создавали моменты, но сложилось вот так… Опять же, есть вопросы по штрафному, с которого был забит гол. Но, повторюсь, результат на табло.

Обыгрывала ли Россия когда-нибудь одну и ту же команду дважды в течение одного турнира? Помню, с тем же Ираном мы дважды играли лет пять назад на Межконтинентальном кубке, но в тех матчах мы дважды уступили. Других подобных случаев не помню… В любом случае, завтра будем биться только за победу. Мыслей о статистике точно не будет – отдадим всех себя, все силы, а потом уже будем считать и отдыхать. Обидно, конечно, сейчас. Но, уверен, ребята соберутся и завтра мы дадим сопернику настоящий бой», — приводит слова Романова Beachsoccerrussia.