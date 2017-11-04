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175 лет назад 2016
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Свендсен перенёс свадьбу из-за олимпийского сезона

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Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен решил перенести свою свадьбу с телеведущей Самантой Скунранд на 2019 год из-за подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Сначала мы хотели пожениться летом 2018 года, но решили отложить этот момент, чтобы я мог лучше подготовиться к Олимпиаде и полностью сфокусироваться на ней. Так что свадьба отложена до 2019 года», — приводит слова Свендсена VG.

Спортсмен подчеркнул, что рад быть помолвленным, однако в настоящий момент спорт для него важнее.

Источник: VG Сообщить об ошибке
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ОИ-2018 Эмиль Хегле Свендсен
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