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175 лет назад 2016
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6 ноября комиссия МОК рассмотрит дело члена комитета, обвиняемого в коррупции

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В понедельник 6 ноября комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит дело Фрэнки Фредерикса, являющегося членом МОК. В пятницу ему были предъявлены обвинения от властей Франции, касающиеся коррупции при голосовании за страну, принимающую Олимпиаду — 2016. Об этом сообщает New York Times.

Фредерикс входил в комиссию, подсчитывавшую результаты голосования по выбору столицы Олимпиады 2016 года. Утверждается, что он получил взятку в $300 тыс. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр из Намибии отвергает все обвинения в свой адрес.

Источник: New York Times Сообщить об ошибке
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