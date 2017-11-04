6 ноября комиссия МОК рассмотрит дело члена комитета, обвиняемого в коррупции

В понедельник 6 ноября комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит дело Фрэнки Фредерикса, являющегося членом МОК. В пятницу ему были предъявлены обвинения от властей Франции, касающиеся коррупции при голосовании за страну, принимающую Олимпиаду — 2016. Об этом сообщает New York Times.



Фредерикс входил в комиссию, подсчитывавшую результаты голосования по выбору столицы Олимпиады 2016 года. Утверждается, что он получил взятку в $300 тыс. Четырёхкратный призёр Олимпийских игр из Намибии отвергает все обвинения в свой адрес.