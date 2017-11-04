ВАДА продлило приостановление аккредитации антидопинговой лаборатории в Париже

Аккредитация парижской антидопинговой лаборатории, приостановленная Всемирным антидопинговым агентством в сентябре, может быть восстановлена через шесть месяцев, сообщает официальный сайт ВАДА. Агентство продлило срок отстранения и в следующий раз рассмотрит вопрос восстановления аккредитации через полгода. В случае если нарушения не будут устранены, наказание может быть продлено ещё на шесть месяцев.

На время отстранения образцы, которые ещё не были проверены, образцы, проходящие процедуру подтверждения, а также образцы, в которых найдено подозрительное вещество, должны быть переданы в другую аккредитованную ВАДА лабораторию.