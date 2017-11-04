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175 лет назад 2016
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Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «СГАУ-Саратов» — «Динамо-Виктор»

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«СГАУ-Саратов» в матче мужского чемпионата России по гандболу примет на своей площадке «Динамо-Виктор» из Ставрополя. Встреча начнётся в 12:00 по московскому времени.

«Динамо-Виктор» на данный момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице, выиграв четыре матча из шести и набрав восемь очков, а саратовские гандболисты занимают девятое место, одержав две победы в пяти встречах и набрав четыре балла.

Посмотреть прямую трансляцию этого матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.

Источник: Федерация гандбола России Сообщить об ошибке
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