Женские сборные Украины и Румынии объявили состав на Кубок Алроса по борьбе

Сборные Украины и Румынии объявили состав на международный турнир по женской борьбе Кубок Алроса — Кубок европейских наций, который пройдёт в Москве 11-12 ноября. В соревнованиях по женской борьбе также выступят сборные России и Азербайджана.



Женская борьба. Кубок Алроса — Кубок европейских наций



Состав сборной Украины

До 48 кг Илона Семкив — серебряный призёр чемпионата Европы — 2017

До 53 кг Богдана Ящук

До 55 кг Ольга Захайская

До 58 кг Олена Кремзер — чемпионка Европы до 23 лет — 2016

До 60 кг Татьяна Рыжко

До 63 кг Юлия Лисовская — бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров-2016

До 69 кг Елизавета Сайдакова

До 75 кг Ирина Пасичник — бронзовый призёр чемпионата Европы до 23 лет- 2016



Состав сборной Румынии

До 48 кг Стефания-Клавдия Присепуту — чемпионка Европы среди юниоров

Мария-Александра Чиоклеа — чемпионка Европы среди кадетов-2016

До 53 кг Эмилия-Алина Вук — серебряный призёр чемпионата мира — 2017, Естера Тамадуиану

До 55 кг Симона Прикоб

До 58 кг Мадалина-Иоана Кая

До 60 кг Георгиана-Нарциса Филип

До 63 кг Криста-Тунде Инче — бронзовый призёр чемпионата Европы до 23 лет- 2017

До 69 кг Александра Николета Анхель бронзовый призёр чемпионата Европы до 23 лет- 2017

До 75 кг Каталина Аксенте