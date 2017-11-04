Сборные Украины и Румынии объявили состав на международный турнир по женской борьбе Кубок Алроса — Кубок европейских наций, который пройдёт в Москве 11-12 ноября. В соревнованиях по женской борьбе также выступят сборные России и Азербайджана.
Женская борьба. Кубок Алроса — Кубок европейских наций
Состав сборной Украины
До 48 кг Илона Семкив — серебряный призёр чемпионата Европы — 2017
До 53 кг Богдана Ящук
До 55 кг Ольга Захайская
До 58 кг Олена Кремзер — чемпионка Европы до 23 лет — 2016
До 60 кг Татьяна Рыжко
До 63 кг Юлия Лисовская — бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров-2016
До 69 кг Елизавета Сайдакова
До 75 кг Ирина Пасичник — бронзовый призёр чемпионата Европы до 23 лет- 2016
Состав сборной Румынии
До 48 кг Стефания-Клавдия Присепуту — чемпионка Европы среди юниоров
Мария-Александра Чиоклеа — чемпионка Европы среди кадетов-2016
До 53 кг Эмилия-Алина Вук — серебряный призёр чемпионата мира — 2017, Естера Тамадуиану
До 55 кг Симона Прикоб
До 58 кг Мадалина-Иоана Кая
До 60 кг Георгиана-Нарциса Филип
До 63 кг Криста-Тунде Инче — бронзовый призёр чемпионата Европы до 23 лет- 2017
До 69 кг Александра Николета Анхель бронзовый призёр чемпионата Европы до 23 лет- 2017
До 75 кг Каталина Аксенте
Женские сборные Украины и Румынии объявили состав на Кубок Алроса по борьбе
Сборные Украины и Румынии объявили состав на международный турнир по женской борьбе Кубок Алроса — Кубок европейских наций, который пройдёт в Москве 11-12 ноября. В соревнованиях по женской борьбе также выступят сборные России и Азербайджана.