Пападакис и Сизерон первыми в истории набрали 200 баллов в танцах на льду

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили в соревнованиях танцоров на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Габриэла и Гийом установили на этом турнире мировые рекорды как в произвольном танце, так и по сумме двух программ.

За произвольный танец французы получили 119,33 балла, побив собственный рекорд, установленный на чемпионате мира — 2017, на 0,18 балла. В сумме их результат составил 200,43 балла, то есть они превысили достижение канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра, которые 28 октября 2017 года на этапе Гран-при в Канаде набрали 199,86 баллов.