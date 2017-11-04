6 ноября комиссия МОК рассмотрит дела конькобежцев Фаткулиной и Румянцева

В понедельник, 6 ноября, комиссия Международного олимпийского комитета по перепроверке допинг-проб российских спортсменов с Игр-2014 в Сочи проведёт слушания по делам конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства. На Олимпиаде в Сочи Фаткулина завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров.

Накануне стало известно, что комиссия МОК в ближайший понедельник также рассмотрит дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой. Все эти спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил из-за упоминания их фамилий в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.