Загитова победила на этапе Гран-при в Пекине, Радионова — третья

Россиянка Алина Загитова победила в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Второе место заняла японка Вакаба Хигути, а замкнула тройку лидеров ещё одна представительница России Елена Радионова. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева показала седьмой результат.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин, ОАЭ

Женщины. Итоговое положение



1. Алина Загитова (Россия) — 213,88.

2. Вакаба Хигути (Япония) — 212,52.

3. Елена Радионова (Россия) — 206,82...

7. Елизавета Туктамышева (Россия) — 196,68.