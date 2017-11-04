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Загитова победила на этапе Гран-при в Пекине, Радионова — третья

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Россиянка Алина Загитова победила в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Второе место заняла японка Вакаба Хигути, а замкнула тройку лидеров ещё одна представительница России Елена Радионова. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева показала седьмой результат.

Фигурное катание. Гран-при. Третий этап. Пекин, ОАЭ
Женщины. Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 213,88.
2. Вакаба Хигути (Япония) — 212,52.
3. Елена Радионова (Россия) — 206,82...
7. Елизавета Туктамышева (Россия) — 196,68.

Гран-при-2017/18. Женщины. Произвольная программа
04 ноября 2017 года, суббота. 11:30 МСК
1 Алина ЗагитоваРоссия 213.88
2 Вакаба ХигутиЯпония 212.52
3 Елена РадионоваРоссия 206.82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Елена Радионова Елизавета Туктамышева
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