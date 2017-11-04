«Сибиряк» довёл серию побед в ЧР по мини-футболу до десяти

Новосибирский «Сибиряк» во втором матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу переиграл московскую «Дину» со счётом 4:2.

Подопечные Евгения Куксевича одержали десятую победу в 10 встречах и возглавляют турнирную таблицу. Коллектив Темура Алекберова потерпел пятое поражение при одной ничьей и одной победе.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Второй матч

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 4:2 (3:1)

Голы: Умберто, 10 (1:0), Ситников, 21 (1:1), Покотыло, 22 (2:1), Кудзиев, 24 (3:1), Разуванов, 49 (3:2), Дарлан, 50 (4:2).