«Сибиряк» довёл серию побед в ЧР по мини-футболу до десяти

Новосибирский «Сибиряк» во втором матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу переиграл московскую «Дину» со счётом 4:2.
Подопечные Евгения Куксевича одержали десятую победу в 10 встречах и возглавляют турнирную таблицу. Коллектив Темура Алекберова потерпел пятое поражение при одной ничьей и одной победе.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
6-й тур. Второй матч
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Дина» (Москва) — 4:2 (3:1)
Голы: Умберто, 10 (1:0), Ситников, 21 (1:1), Покотыло, 22 (2:1), Кудзиев, 24 (3:1), Разуванов, 49 (3:2), Дарлан, 50 (4:2).