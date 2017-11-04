Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Игр 2016 года по художественной гимнастике в личном многоборье 22-летняя Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.



«Она закончила, выступать не будет. К сожалению, она выполнила свою миссию», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

После победы на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Мамун взяла паузу в выступлениях, а в сентябре 2017-го не исключила, что примет участие в чемпионате мира 2018 года.