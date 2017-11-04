Загитова: в произвольной программе я сделала всё, поэтому довольна

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от победы на этапе Гран-при в Пекине.

«Победа на первом же этапе взрослого Гран-при значит для меня очень много, но мне надо продолжать упорно работать и нельзя почивать на лаврах. Я была недовольна своей короткой программой, но в произвольной я сделала всё, что должна была, поэтому испытываю радость. Я была немного напряжена, но смогла показать то, над чем работаю на тренировках», — приводит слова Загитовой официальный сайт Международного союза конькобежцев.