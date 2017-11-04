«Газпром-Югра» разгромил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» в первом матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу разгромил «Новую генерацию» из Сыктывкара со счётом 7:0. Подопечные Кака одержали восьмую победу в девяти матчах и занимают второе место в турнирной таблице. Команда Вадима Яшина располагается на десятой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Первый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 7:0 (2:0)

Голы: Афанасьев, 10 (1:0), Лысков, 21 (2:0), Суворов, 27 (3:0, авт.), Сигнев, 29 (4:0), Сигнев, 37 (5:0), Шаяхметов, 45 (6:0, 10м), Шаяхметов, 47 (7:0).