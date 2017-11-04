Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине

Россиянин Михаил Коляда победил в соревнованиях мужчин на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Второе место занял китаец Цзинь Боян, а замкнул тройку призёров американец Макс Аарон. Именно представитель США показал лучший результат в произвольной программе, где Коляда стал третьим. Ещё один россиянин Александр Петров занял 11-ю позицию.

Фигурное катание. Серия Гран-при. Третий этап. Пекин, Китай

Мужчины. Итоговое положение



1. Михаил Коляда (Россия) — 279,38.

2. Цзинь Боян (Китай) — 264,48.

3. Макс Аарон (США) — 259,69...

11. Александр Петров (Россия) — 186,02.