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Россиянин Коляда победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине

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Россиянин Михаил Коляда победил в соревнованиях мужчин на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине. Второе место занял китаец Цзинь Боян, а замкнул тройку призёров американец Макс Аарон. Именно представитель США показал лучший результат в произвольной программе, где Коляда стал третьим. Ещё один россиянин Александр Петров занял 11-ю позицию.

Фигурное катание. Серия Гран-при. Третий этап. Пекин, Китай
Мужчины. Итоговое положение

1. Михаил Коляда (Россия) — 279,38.
2. Цзинь Боян (Китай) — 264,48.
3. Макс Аарон (США) — 259,69...
11. Александр Петров (Россия) — 186,02.

Гран-при-2017/18. Мужчины. Произвольная программа
04 ноября 2017 года, суббота. 13:45 МСК
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Коляда
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