Пары из Китая выиграли домашний этап Гран-при по фигурному катанию

Произвольной программой спортивных пар завершились в Пекине соревнования третьего этапа Гран-при по фигурному катанию Cup of China. Российские спортсмены не принимали участия в этом турнире.

В отсутствие россиян никто не смог составить конкуренцию хозяевам льда. Два первых места заняли китайские пары. Победили Суй Вэньцзин и Хань Цун, вторыми стали Юй Сяоюй и Чжан Хао. На третье место по итогам двух программ поднялась пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при. Cup of China. Пекин, Китай

Спортивные пары

1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай) — 231,07.

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) — 205,54.

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 194,52.